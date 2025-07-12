السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

آلاف الجنيهات، اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة "نقطة" راقصة بملهى ليلي بالإكراه في الدقي

ملهى ليلي - صورة
ملهى ليلي - صورة أرشيفية، فيتو

اعترف 4 متهمين بسرقة 66 ألف جنيه من عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بدائرة قسم شرطة الدقي أمام جهات التحقيق، أنهم ارتكبوا الجريمة وفق خطة أعدها شخص آخر هو من حرضهم على ارتكاب الجريمة.

وأوضحوا أن خطتهم بدأت بمتابعة المجني عليه منذ خروجه من ملهى شهير، وكانوا على علم بحيازته للمال، فتربصوا به بأحد الشوارع الجانبية واستغلوا عدم وجود مارة وهاجموه واعتدوا عليه بالأسلحة وأجبروه على إعطائهم المبلغ ثم لاذوا بالفرار.

 وأكدوا أن التربح السريع كان الدافع وراء ارتكابهم للجريمة.

 

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بتعرض عامل جمع النقطة داخل ملهى ليلي شهير بالدقي للسرقة بالإكراه والاستيلاء منه على مبلغ 66 ألف جنيه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبتكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وحرضهم شخص آخر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة، وجاري ضبط المتهم الخامس وتحرر المحضر اللازم ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

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ملهى ليلي شهير بمديرية امن الجيزة الدقي

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