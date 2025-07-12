السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

الرئيس الكوبي ميجيل
الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، فيتو

أعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بذريعة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.


وجاءت العقوبات بعد مرور أربع سنوات على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 11 يوليو 2021، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 1400 شخص، حسبما أعلنت وزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، إن دياز كانيل وقادة رئيسيين آخرين في النظام، تم إدراجهم بموجب "المادة 7031 (ج) لتورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، مما يعني أنهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.

وسيطبق حظر السفر أيضًا على وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس بالإضافة إلى عائلتيهما.

وأضاف الوزير، وهو من أصل كوبي، أن التدابير الأخرى التي اتخذتها إدارة ترامب تشمل قيود التأشيرات على "عدد كبير من المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون" الذين يزعم أنهم متواطئون أو مسؤولون عن "الاحتجاز غير العادل وتعذيب المتظاهرين في يوليو 2021".

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف البيت الأبيض 11 فندقًا إلى قائمة الممتلكات المحظورة والإقامة الممنوعة في كوبا، والتي تشمل شركات وممتلكات مرتبطة بالنظام ومجموعة إدارة الأعمال (GAESA) وهو اتحاد للقوات المسلحة الثورية الكوبية.

وبالإضافة إلى ذلك، حظر القرار المعاملات المالية المباشرة أو غير المباشرة مع الكيانات الخاضعة لسيطرة الجيش الكوبي مثل شركة GAESA والشركات التابعة لها.

وذكر أيضا أن الحظر القانوني على السياحة الأمريكية إلى كوبا سوف يتم تنفيذه.

وهذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها ترامب عقوبات على الرئيس الكوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الأمريكية الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل حقوق الإنسان وزير الخارجية ماركو روبيو وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا الجيش الكوبي

الأكثر قراءة

سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي بطنطا ووقوع إصابات

بسبب والده، حمادة هلال يعتذر بشكل مفاجئ عن حفل مراسي

انفجارات قوية تهز جبلة السورية وأنباء عن استهداف إسرائيلي (فيديو)

من أجل الترند، إسلام الشاطر يشن هجوما على “زيزو” ويطالب الأهلي بمعاقبته

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب

بعد ظهوره مع إنجي علي، رقصات تامر حبيب مع النجوم تثير الجدل وتتصدر "الترند"

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 12 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

ما المراد من كلمة "الزيادة" في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾؟

ما حكم تعليق صور المتوفى للدعاء له؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads