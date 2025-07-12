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ثقافة وفنون

علي قدورة لفيتو: صحابي قالوا لي ادعي لنا نعتزل زيك وعيشتي اتغيرت بعد قرار ترك الفن

علي قدورة، فيتو
علي قدورة، فيتو

أكد مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة، أن حمو بيكا وأصدقاءه في المجال دعموه بعد الاعتزال، قائلًا: “دعوا لي وقالوا لي لي عقبى لنا”.

 

علي قدورة واعتزاله الغناء 

وأضاف في تصريح خاص لفيتو: "أن مصاريفه حاليًّا غير حجم مصاريفه قبل الاعتزال، وأن كل عيشة ولها مصاريفها، مؤكدًا أن مصاريفه بعد الاعتزال قلت كثيرًا، متابعًا: "أنا في نعمة كبيرة بشكر ربنا عليها".

وأكد قدورة أنه لم يلتفت إلى الأحاديث السلبية بعد اعتزاله مردفًا: "أنا ماشي بمبدأ راضي رب الناس مش الناس ما يهمنيش أي كلام من أي حد بيقول كلام وخلاص، بقى في ناس فاضية وحقودة كتير ربنا يهديهم".

وفي شهر أكتوبر من عام 2023، أعلن المطرب علي قدورة اعتزاله نهائيًّا، وأعلن تبرأه من المزيكا والأغاني المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي و“اليوتيوب” .

في هذا السياق، نشر “قدورة”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة من أمام الكعبة، أعلن من خلالها توبته قائلًا: "السلام عليكم في يوم جمعة مبارك أنا علي عبد القادر السيد، الشهير بـ علي قدورة، كنت مغني قبل النهارده في حاجة حصلت لي مش عارف إيه هي بس الحاجة دي هي اللي بتخليني أتكلم دلوقتِ أنا بريء من كل عمل أو مزيكا عملتها في حياتي".


وتابع علي منشوره بقوله: "بعلن اعتزالي مجال الأغاني لحد ما يفتكرني ربنا ويا رب سامحني عن أي حاجة أنا عملتها في حياتي أو أي حاجة صدرت مني ويا رب قربني ليك وافتح لي باب رزق يرضيك وما فيهاش حاجة لو بدأت من جديد في أي شغل بالحلال وأي فلوس معايا أنا هسيبها بالرضى لأهلي ومش عارف هيبقى الصح إيه وهبقى لا أمتلك إلا "صفر"  وربنا يثبتني في الطريق ده ومش هطول عليكم بس دي نيتي وربنا كريم وكبير وغفور رحيم".

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علي قدورة اعتزال علي قدورة المطرب علي قدورة حمو بيكا علي قدورة واعتزاله الغناء

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