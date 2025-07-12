أمل جديد داخل عربيات "اتعجنت"، لحظة استخراج مصابي حادث سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي (فيديو)

شهد الطريق الدولي "طنطا – كفر الشيخ"، أمام قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لحظات مأساوية عقب سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

ورصدت عدسة "فيتو" مشاهد مؤثرة لتدخل المواطنين بمدينة المحلة بشكل فوري، حيث أسرع الأهالي إلى موقع الحادث، وتمكنوا من استخراج المصابين من بين الحطام وسط حالة من الفزع والارتباك، مستخدمين أدوات بدائية لمحاولة فتح أبواب السيارات المتهشمة وإنقاذ من بداخلها.

وسادت حالة من التكاتف الإنساني، إذ قدم المواطنون الإسعافات الأولية للمصابين في انتظار وصول سيارات الإسعاف، التي هرعت إلى المكان فور الإبلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث لتنظيم حركة السير ورفع آثار الحادث من الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث قد وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في إحدى السيارات، ما أدى إلى اصطدامها بالمركبتين الأخريين وسقوطهم جميعًا من أعلى الطريق إلى الأسفل.

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