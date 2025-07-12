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ثقافة وفنون

كنا بنحبك وأنت بريئة، هجوم حاد على منة عرفة بسبب إطلالتها الجريئة في مراسي (صور)

منة عرفة، فيتو
منة عرفة، فيتو

تصدرت الفنانة منة عرفة ،خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في الساحل الشمالي بمراسي لقضاء عطلتها الصيفية.

 

الهجوم على منة عرفة بسبب ملابسها في مراسي 

وظهرت منة عرفة بإطلالة اعتبرها البعض أنها ملابس جريئة، الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة، بسبب مظهرها على البحر في مراسي، فيما صغر البعض الآخر منها بعدما أصبحت شابة.

وأكد البعض أن منة عرفة أصبحت حاليًّا جريئة بعكس ما كانت تظهر وهي طفلة، مشيرين إلى أنهم كانوا يحبونها وهي طفلة وتغني “الفار السندق”.

وكشفت الفنانة منة عرفة عن سعادتها بردود الفعل التي حصلت عليها بسبب دورها في مسلسل وتقابل حبيب، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وقالت في لقائها مع برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، على قناة "CBC"، مع منى عبد الغني وهبة الأباصيري: "الناس في الشارع ما كانتش مصدقة إني أقدم دور الشر بالشكل ده".


وعن كواليس المسلسل، قالت: "الكواليس كلها كانت جميلة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز كانت مختلفة هذا العام  ولكنها في الكواليس كانت محل هزار مع الجميع".

 

نهاية المسلسل 

وبسؤالها عن نهاية المسلسل وهل تم تعديلها، قالت: "أن نهاية المسلسل كانت محسومة منذ البداية ".

 

وعن ارتباطها عاطفيًا، قالت منة عرفة: "مش عايزة أتكلم عن حياتي الشخصية، لأن الشخص يتعلم من أخطائه وأنا رافضة أني حياتي الشخصية تكون منتشرة أمام الجميع مرة أخرى".


وكشفت عن خوفها من رد فعل الجمهور بسبب دورها في المسلسل خاصة إنها لأول مرة تقدم دور مثل هذا الدور.

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