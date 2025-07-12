النيران وصلت إلى عنان السماء، حريق هائل في هيش ومخلفات بكورنيش النيل بحلوان (فيديو)

نشب حريق هائل في كميات من الهيش والمخلفات بكورنيش النيل في منطقة حلوان، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بركن فاروق بكورنيش النيل في حلوان، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور حجم النيران المشتعلة وامتدادها إلى عنان السماء بجانب الطريق وسط رعب وذعر من الأهالي وسائقي السيارات المارة، قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده قبل وصوله إلى المراكب.

وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

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