أخبار الفن اليوم: وفاة المخرج سامح عبد العزيز.. منع شيرين عبد الوهاب من لقاء فضل شاكر بلبنان.. محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا في العلمين الجديدة 31 يوليو الجاري

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة المخرج سامح عبد العزيز.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توفي اليوم المخرج سامح عبد العزيز، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر.



كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.





نعى الفنان أحمد حلمي المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم الخميس.

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي كبير في مدينة العلمين الجديدة وذلك 31 يوليو الجاري





تعاقد مؤخرًا الفنان أحمد داود، على بطولة فيلم جديد بعنوان “الكراش”، والذي يجمعه بالفنانة ميرنا جميل وشيرين رضا وحسن أبو الروس، ويبدأ تصوير الفيلم خلال شهر أغسطس المقبل، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة.





سافرت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى العاصمة اللبنانية بيروت، للقاء الفنان فضل شاكر، وتصوير أغنية “حدوتة” التي تم تسجيلها مؤخرًا، على طريقة الفيديو كليب.

كشف الفنان صبري فواز عن موقف مؤثر للمخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية.

رحل عن عالمنا، منذ قليل، المطرب الشعبي محمد عواد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد إصابته بـأزمة قلبية مفاجأة.



يستعد نجوم التسعينات إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد فؤاد، لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا غدا الجمعة.

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