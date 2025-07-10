الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نعي مؤثر من أحمد حلمي لـ سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز،
سامح عبد العزيز، فيتو

نعى الفنان أحمد حلمي المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم الخميس.

 

وكتب أحمد حلمي في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “عشرة عمر طويلة كنت فيها أخ وصاحب.. مشوار طويل ياسامح كله ذكريات.. انتهي المشوار وبكت الذكريات.. الله يرحمك يا صديقي”.

 

 

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

 وتوفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات. 

 

وكانت كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

 

موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبد العزيز 

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عزاء نقابة المهن السينمائية للمغفور له بإذن الله المخرج سامح عبد العزيز الأحد 13/7 في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة الروضة والكوثر”.

 

 

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