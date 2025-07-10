الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد داود يبدأ تصوير فيلم الكراش الشهر المقبل

أحمد داود
أحمد داود

تعاقد مؤخرًا الفنان أحمد داود، على بطولة فيلم جديد بعنوان “الكراش”، والذي يجمعه بالفنانة ميرنا جميل وشيرين رضا وحسن أبو الروس، ويبدأ تصوير الفيلم خلال شهر أغسطس المقبل، بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

 

ومن المفترض أن يجتمع داود مع المخرج محمود كريم والسيناريست لؤي السيد، لوضع الخطوط النهائية للعمل قبل انطلاق تصوير الفيلم.

 

فيلم الهوى سلطان

 

جدير بالذكر أن الفنان أحمد داود، شارك مؤخرًا في بطولة فيلم “الهوى سلطان”، مع الفنانة منة شلبي، وحقق العمل نجاحا كبيرا بالسينمات، كما حقق نجاحًا آخر بعد عرضه بإحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة

 

وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.

 

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