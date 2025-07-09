الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "عضمضم"

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان “عضمضم”، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

أغنية محمد رمضان الجديدة 

وظهر محمد رمضان في cover أغنيته الجديدة، وهو يرتدي بدلة باهظة الثمن داخل سيارة فارهة.

وكان قد رد الفنان محمد رمضان ، على تصريحات أحمد السقا التي قال خلالها: "لا يوجد نمبر وان في السينما وأن محمد رمضان لم يقصد أي شيء بلقبه مطلقًا". 

وقال  رمضان: "فعلًا إيه المشكلة.. ألف مبروك على فيلم أحمد وأحمد يا ساموراي".

وأكد الفنان أحمد السقا، أنه لن ينافس كريم عبد العريز في السينما مطلقًا، مشيرًا إلى أن بينهما صداقة قوية.

وأضاف أحمد السقا: “مفيش في السينما حاجة اسمها نمبر وان، ومحمد رمضان مش قصده حاجة بلقب نمبر وان بس هو لقبه كده”. 

 

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