كان هيتشهر ومطلوب بالاسم، عمر كمال يكشف سر رفض أحمد عامر الغناء في مسلسل العتاولة

كشف المطرب عمر كمال، عن رفض المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر عرضا غير مسبوق كاد أن يتسبب له في شهرة تليفزيونة غير مسبوقة لكنه رفض.

وقال عمر كمال على صفحته ب"فيس بوك:" من باب اذكروا محاسن موتاكم.. هحكي موقف عن النقي النضيف المحترم أحمد عامر.. رمضان اللي فات " مسلسل العتاولة “ طلبو أحمد عامر يعمل أغنية داخل المسلسل.. وكأنه طالبينه بالاسم يعني مش رايح بدال حد أو مزنوقين في مطرب شعبي فجابوه لا المشهد كله معمول عشانه”.

وأضاف:" يوم تصوير المسلسل كان يوم سفره للعمرة.. ورفض المسلسل مع إن ده كانت هتبقى أول فرصة ليه للظهور في التليفزيون للناس كلها وكانت فرصة ظهور كبيرة في مسلسل كبير بيشوفه الوطن العربي كله.. لكن أحمد رفض الفرصة وكان ممكن يأجل العمرة يوم أو يومين لكنه قال مش هأجل معادي مع ربنا هم عاوزين يستنوا لما أرجع ماشي لكن أنا مش هأجل العمرة… ألف رحمة ونور عليك يا أحمد ".

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