أصالة تنعى المخرج سامح عبد العزيز

نعت المطربة السورية أصالة المخرج سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم الخميس.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس: “إنا لله وإنا إليه راجعون المخرج سامح عبد العزيز في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة، خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه”.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات.

وكانت كشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبد العزيز

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عزاء نقابة المهن السينمائية للمغفور له بإذن الله المخرج سامح عبد العزيز الأحد 13/7 في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة الروضة والكوثر”.

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