الخميس 10 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

صبري فواز يروي موقفا إنسانيا للمخرج الراحل سامح عبد العزيز

سامح عبد العزيز،
سامح عبد العزيز، فيتو

كشف الفنان صبري فواز عن موقف مؤثر للمخرج الراحل سامح عبد العزيز، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وقال “فواز” من خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك:" سامح اتخانق مع المساعد بتاعه ( دراعه اليمين في الشغل) وزعق له قدام الناس كلها في اللوكيشن.. عشان المساعد عامل واحد من الكومبارسات بطريقة مش كويسة.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

 وتوفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات. 

 

وكانت نقابة المهن السينمائية كشفت عن موعد ومكان عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

 

موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبد العزيز 

وكتبت نقابة المهن السينمائية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عزاء نقابة المهن السينمائية للمغفور له بإذن الله المخرج سامح عبد العزيز الأحد 13/7 في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة الروضة والكوثر”.

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