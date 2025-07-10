الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوم التسعينيات على موعد مع الجمهور في حفل كبير غدا، والأسعار تبدأ من 600 جنيه

نجوم التسعينيات،
نجوم التسعينيات، فيتو

يستعد نجوم التسعينات إيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد فؤاد، لإحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا غدا الجمعة.

حفل نجوم التسعينيات في مارينا

وجاءت أسعار حفل نجوم التسعينات كالآتي: الفئة الأولى 600 جنيه والثانية 1000 جنيه والثالثة 1500 جنيه. 

ومن المفترض أن يقدم نجوم التسعينات عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة التي عاشت مع الجمهور. 

ومن ناحية أخرى، حققت أغنية "ده بجد" للنجم حميد الشاعري نجاحًا كبيرًا، منذ طرحها عبر قناة "روتانا" الرسمية على موقع يوتيوب، إذ تخطت حاجز المليون مشاهدة بعد خمسة أيام من طرحها، وحافظت على التقدم في قائمة ترند اليوتيوب. 

وتُعد الأغنية أول تعاون يجمع بين الشاعري وشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بعد سنوات من الغياب، واحتفظت الأغنية بروح التسعينيات التي لطالما ميزت أعمال الشاعري، لكن بصياغة معاصرة.

الأغنية من كلمات الشاعر السيد علي، ألحان أحمد يوسف، توزيع مؤمن ياسر، وميكس وماستر وإشراف فني لحميد الشاعري نفسه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجوم التسعينات حفل نجوم التسعينات حفل نجوم التسعينات في مارينا

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية