مهنة الموت، رسالة مؤثرة من مجدي الهواري بعد رحيل سامح عبد العزيز

عبر المخرج مجدي الهواري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن حزنه الشديد بعد رحيل المخرج سامح عبد العزيز بشكل مفاجئ صباح اليوم الخميس.

رسالة مؤثرة من مجدي الهواري بعد رحيل سامح عبد العزيز

وكتب مجدي الهواري قائلا: “فجيعة الفراق.. لا أجد كلمات تعبر عن ما أشعر به الآن إلا بكلمة اكتئاب، إنها مهنة الموت المبكر، 48 عاما ربما أقل، الموت يحيط بها وبمن يمتهنها في حياته الفوضوية هذه، دون أن يدرك أنها ليست مجرد مهنة، تاني إنها مهنة الموت، الأحداث تتواصل بالأعصاب! وقلب مسؤول لا يهمل، وعقل يدبر قبل أن تسقط الشمس وقبل أن يطلع النهار، والحق بسرعة قبل رمضان”.

مهنة الإخراج

وتابع: “مهنة مثيرة لإنهاء العمر قبل أوانه ربما، وكانها تدفعك لأن ترمي بنفسك في قبر من قبور الوحشة، في ظلمة القسوة ممكن! ودون أن تدري !! ممكن، أليس ذلك يسمى الانتحار!، وكانّها مهنة عمال مناجم الفحم وما شابه، العمر يطويه كرسي المخرج، وبما إنه تزين مقدمته بالكلمة (المخرج) المتحكم المسيطر الشخصية القوية القاسي أحيانًا! إلا يتمنى أن يجلس عليه الكثير!؟ ربما ممكن كمين لذلك ! أو لأكثر من ذلك ! إنها الخدعة”.

واختتم قائلا: “ مات المرح اللطيف ومن يمتلك من السيرة العطرة القدرة على أن يجعلك والكل يحزن عليه وأن تكتئب لأنه من العمر 48 عامًا فقط، ويمكن قاسية عن ذلك بكثير، هيوحشنا دمك الخفيف يا سموحا، وافتح القوس وزود سامح عبد العزيز، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب”.

وفاة المخرج سامح عبد العزيز

توفي المخرج سامح عبد العزيز، صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه قبل أيام قليلة، لوعكة صحية شديدة، استدعت وضعه في غرفة الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بـ 6 أكتوبر، قبل أن يفارق الحياة قبل ساعات.

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