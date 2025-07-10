أخبار الحوادث اليوم.. ضبط عنصرين من تشكيل عصابي دولي.. مقتل فني ألوميتال على يد تاجر بالإسكندرية.. ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية و515 سائقا تحت تأثير المخدرات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من الشباب عن دخل إضافي عبر الإنترنت، ظهرت منصة تُدعى "VSA"، تعدهم بـ"أرباح يومية" مقابل مهام بسيطة كمشاهدة الإعلانات أو دعوة الأصدقاء.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شاب يقود دراجة نارية بأداء حركات استعراضية خطرة في أحد شوارع مدينة طنطا، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

نجح فريق الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم، في انتشال جثمان أحد الشابين الغارقين في نهر النيل أمام مركز دشنا، وذلك بعد سقوط سيارة نقل محمّلة بالمواشي من أعلى عبّارة نيلية أثناء توجهها من دشنا إلى مركز الوقف، في واقعة مأساوية استمرت جهود البحث فيها لأربعة أيام متواصلة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض ووفاته بمدخل أحد العقارات بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

إخماد حريق محدود بالقرب من فندق شهير بالزمالك دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، من السيطرة على حريق محدود اندلع بالقرب من فندق مطل على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام 3 من قائدي سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل حركة المرور في أحد الشوارع بالمحافظة.

قضت محكمة جنح مستأنف الطفل بأكتوبر، بحبس نجل الفنان محمد رمضان، سنة مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامه بالتعدي على أحد الأطفال داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر.

شهدت قرية الأخماس التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الأخماس أثناء عبورها من معدية "أبو مساعد"، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين بجروح متفرقة.

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين الذين صدر ضدهم حكم غيابي في قضية تزوير توكيل كان متهما فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، بالحبس سنة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف نشاط إجرامي احتيالي يمارسه شخصان بمحافظة أسيوط.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من استكمال ضبط عناصر تشكيل عصابي متورط في جلب وترويج كميات ضخمة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بقصد الاتجار بها على نطاق واسع.

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.

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