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حوادث

ضبط 3 سائقين أدوا حركات استعراضية وعطلوا المرور خلال حفل زفاف في بني سويف

ضبط 3 سائقين أدوا
ضبط 3 سائقين أدوا حركات استعراضية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام 3 من قائدي سيارات بأداء حركات استعراضية وتعطيل حركة المرور في أحد الشوارع بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة:

وظهر في الفيديو قيام عدد من السائقين بقيادة سياراتهم بسرعة جنونية وأداء حركات بهلوانية واستعراضية في الطريق العام، مما تسبب في إرباك حركة المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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وتبين أن الواقعة تمت أثناء احتفال المتهمين بحفل زفاف نجل عمومة أحدهم وعقب فحص الفيديو المتداول، نجحت قوات الأمن في تحديد وضبط السيارات الثلاث وقائديها.

وتبين أن المتهمين 3 أشخاص، جميعهم من المقيمين بدائرة مركز شرطة بني سويف، أحدهم لا يحمل رخصة قيادة.

 وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة بغرض الاحتفال، وتم التحفظ على السيارات المستخدمة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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