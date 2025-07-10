الخميس 10 يوليو 2025
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حوادث

القبض على سائق اصطدم بسيارة وتعدى على قائدها بطريق الأوتوستراد

القبض على سائق اصطدم
القبض على سائق اصطدم بسيارة وتعدى علي قائدها بطريق الأوتوستر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام سائق مركبة "توك توك" بالاصطدام بسيارة أحد الأشخاص والتعدى عليه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
  


ووفق بيان، تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدمًا "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

القبض على سائق اصطدم بسيارة وتعدى علي قائدها بطريق الأوتوستراد 

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة".

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 وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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أجهزة وزارة الداخلية بطريق الأوتوستراد وزارة الداخلية مركبة توك توك طريق الاوتوستراد

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