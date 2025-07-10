VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

في الوقت الذي يبحث فيه الكثير من الشباب عن دخل إضافي عبر الإنترنت، ظهرت منصة تُدعى "VSA"، تعدهم بـ"أرباح يومية" مقابل مهام بسيطة كمشاهدة الإعلانات أو دعوة الأصدقاء.

لكن الحلم سرعان ما تحوّل إلى كابوس، بعد أن اختفت المنصة فجأة، مخلفةً وراءها آلاف الضحايا، وخسائر بمليارات الجنيهات.

البداية: وعود كاذبة بالأرباح السريعة

ظهرت منصة "VSA" منذ أسابيع قليلة بترويج مكثف على فيسبوك وتيك توك، تعد المستخدمين بعوائد تتراوح من 40 جنيهًا يوميًا حتى 8,000 جنيه، بحسب "الرتبة" أو "المستوى" داخل المنصة، الذي يتطلب دفع اشتراك مالي مبدئي يتزايد مع الترقية.

تقول "منى.س"، إحدى الضحايا: "بدأت بمستوى V2 مقابل 1000 جنيه، وشوفت أرباح صغيرة في أول يومين، وبعدها المهام اختفت، والموقع قفل فجأة، والتيلجرام صمت تام".

الأضرار أكثر من 3 مليارات جنيه

تشير التقديرات الأولية بحسب بلاغات المتضررين إلى أن حجم الأموال التي تم ضخها في المنصة قد تجاوزت 3 مليارات جنيه.

وتم تقديم عشرات البلاغات الرسمية لمباحث الإنترنت والأموال العامة، للتحقيق في وقائع الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

بدأت الأجهزة الأمنية تعقب المحافظ الإلكترونية المستخدمة، وتحديد مصدر النطاقات الإلكترونية للمنصة، في محاولة لملاحقة القائمين على العملية، الذين لا تزال هويتهم غامضة حتى الآن.

يقول خبير الجرائم الإلكترونية "أي منصة رقمية تعدك بأرباح دون تقديم خدمة حقيقية أو ترخيص رسمي هي بوابة احتيال، ويقع المستخدم في فخ الحماس السريع دون التحقق القانوني".

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