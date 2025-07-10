الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فني ألوميتال على يد تاجر بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض ووفاته بمدخل أحد العقارات بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.





مقتل فني ألوميتال على يد تاجر عديلة بالإسكندرية

وكانت وزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.. تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بسلاح أبيض بمدخل أحد العقارات بالإسكندرية والزعم بتمكنه من الهروب عقب ارتكاب الواقعة.



وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية بلاغا حدوث مشاجرة بمدخل أحد العقارات بدائرة القسم بين طرف أول (تاجر– مقيم بذات العقار محل الواقعة)، طرف ثان (فنى ألوميتال "زوج شقيقة زوجة الأول"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بسبب خلافات عائلية لقيام زوجة الثانى بترك منزل الزوجية رفقة أبنائها والإقامة طرف شقيقتها "بمنزل الطرف الأول" وقيام الثانى بالتوجه لمحل إقامة الأخير حيث حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على الأول بسلاح أبيض كان بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة في حينه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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