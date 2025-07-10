تطور جديد في قضية تزوير مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه توكيلا رسميا

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين الذين صدر ضدهم حكم غيابي في قضية تزوير توكيل كان متهما فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، بالحبس سنة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق، وسمير صلاح، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف وهاني حمودة.

وتوجه محامي إلى قسم شرطة الجيزة، لتسليم نفسه عقب حكم قضائي صادر ضده بالسجن 10 سنوات، في واقعة تزوير توكيل خاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

وكان العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة وبولاق الدكرور، قد تلقى إخطار من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد إسلام عكاشة، مفاده حضور محامي والصادر ضده حكم في القضية رقم 11659 لسنة 2024 لتزويره توكيل المطرب عصام صاصا والصادر فيها حكم بالسجن 10 سنوات وقام بتسليم نفسه.

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