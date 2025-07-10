ضبط عنصرين من تشكيل عصابي دولي بحوزتهم مخدرات بقيمة 51 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من استكمال ضبط عناصر تشكيل عصابي متورط في جلب وترويج كميات ضخمة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بقصد الاتجار بها على نطاق واسع.

وأسفرت التحريات والمتابعة عن تحديد وضبط عنصرين إجراميين من بين أفراد التشكيل، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية واستهدافهما في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

كما أسفرت عملية الضبط عن حيازة المتهمين لـ 2000 أمبول من العقاقير المخدرة، و3 ملايين قرص منشط ومؤثر مجهول المصدر.

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات الجديدة أكثر من 51 مليون جنيه، ليصل إجمالي القيمة المالية للعقاقير المضبوطة حتى الآن إلى ما يقارب 94 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحريات للوقوف على كافة أبعاد نشاط التشكيل الإجرامي.

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