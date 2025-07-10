الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصرين من تشكيل عصابي دولي بحوزتهم مخدرات بقيمة 51 مليون جنيه

المتهمان
المتهمان

 تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من استكمال ضبط عناصر تشكيل عصابي متورط في جلب وترويج كميات ضخمة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بقصد الاتجار بها على نطاق واسع.

وأسفرت التحريات والمتابعة عن تحديد وضبط عنصرين إجراميين من بين أفراد التشكيل، أحدهما يحمل جنسية أجنبية، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية واستهدافهما في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

الداخلية تضبط 48 سائقا متعاطيا للمخدرات في حملات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي

حالة المرور اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

كما أسفرت عملية الضبط عن حيازة المتهمين لـ 2000 أمبول من العقاقير المخدرة، و3 ملايين قرص منشط ومؤثر مجهول المصدر. 

وبلغت القيمة المالية للمضبوطات الجديدة أكثر من 51 مليون جنيه، ليصل إجمالي القيمة المالية للعقاقير المضبوطة حتى الآن إلى ما يقارب 94 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحريات للوقوف على كافة أبعاد نشاط التشكيل الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية تشكيل عصابي تشكيل عصابى دولى تقنين ترويج العقاقير العقاقير المخدرة

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 48 سائقا متعاطيا للمخدرات في حملات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي

حالة المرور اليوم، كثافة مرورية خانقة بهذه المحاور والميادين بالقاهرة والجيزة

مداهمة أوكار الجريمة، ضبط 378 تاجر مخدرات و139 سلاحا ناريا في المحافظات

حملة أمنية في أسوان تنفذ 819 حكما قضائيا وتضبط 5 قطع أسلحة نارية

أخبار الحوادث اليوم: ضبط نصاب محترف في الجيزة.. حريق بشركة كهرباء العاشر من رمضان.. وحبس مستشار سابق متهم بقتل طليقته أثناء سيرها برفقة زوجها

القبض على قائد سيارة سمح للأطفال بالجلوس على نوافذها أثناء سيره بالطريق الدائري

القبض على قائدي 4 سيارات لـ أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف بأطفيح

القبض على قائد تروسيكل ربط كلبا بمركبته وسحله في شوارع المنوفية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع المركزي اليوم

نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي الفني الزراعي والصناعي والتجاري

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

إسرائيل ترضخ للمقاومة، الاحتلال يوافق على إعادة إعمار غزة بأموال قطرية ودول عربية تعترض

بعد محاولة اغتيال ترامب، تعليق مهام 6 من أفراد الخدمة السرية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-7-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفستان الأحمر في المنام وعلاقته بالتغلب على الأزمات

وكيل الأزهر: حفظ القرآن والمداومة على قراءته يجلبان الرضا والسعادة للإنسان (صور)

بعد سؤال إبراهيم سعيد، عالم أزهري يوضح حكم الدعاء على الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية