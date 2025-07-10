الداخلية تضبط 48 سائقا متعاطيا للمخدرات في حملات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 48 سائقا تبين تعاطيهم المواد المخدرة بالطريق الدائري الإقليمي عقب إجراء التحليل لهم.

البداية عندما شنت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة ونجحت في ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت وزارة الداخلية حملات أمنية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1241) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (465) سائق تبين إيجابية (48) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط (35) محكوم عليه بإجمالى (65) حكم، كما تم التحفظ على (19) مركبة لمخالفتها قوانين المرور، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.