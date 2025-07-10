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حوادث

الداخلية تضبط 48 سائقا متعاطيا للمخدرات في حملات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 48 سائقا تبين تعاطيهم المواد المخدرة بالطريق الدائري الإقليمي عقب إجراء التحليل لهم.

البداية عندما شنت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتمكنت خلال 24 ساعة ونجحت في ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة.

كما شنت وزارة الداخلية حملات أمنية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1241) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الاتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص (465) سائق تبين إيجابية (48) حالة تعاطي مواد مخدرة منهم، وضبط (35) محكوم عليه بإجمالى (65) حكم، كما تم التحفظ على (19) مركبة لمخالفتها قوانين المرور، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية الطريق الاقليمى الطريق الدائري الإقليمي

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