إخماد حريق محدود بالقرب من فندق شهير بالزمالك دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم، من السيطرة على حريق محدود اندلع بالقرب من فندق مطل على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من منطقة مجاورة لفندق سوفيتل الجزيرة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة الكاملة على النيران خلال وقت قصير.

أكدت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في بعض المخلفات بمحيط إحدى المنشآت القريبة من الفندق، دون أن يمتد إلى المرافق أو المنشآت المجاورة.

وقد تم تبريد موقع الحريق ومنع تجدد الاشتعال، فيما يجري حاليًا تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

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