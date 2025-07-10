تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف نشاط إجرامي احتيالي يمارسه شخصان بمحافظة أسيوط.

ضبط شخصين بأسيوط للنصب وتوظيف الأموال في المراهنات والعملات المشفرة

وقد أكدت التحريات والمعلومات قيام المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال توظيف أموالهم واستثمارها في مجال المراهنات والمضاربة بالعملات المشفرة، والترويج لهذا النشاط غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما في نطاق محافظة أسيوط، وعُثر بحوزتهما على 33 شريحة هاتف محمول تخص شركات مختلفة وتُستخدم في ممارسة النشاط الإجرامي، و3 بطاقات دفع إلكتروني، و4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد تورطهما في الوقائع محل التحقيق.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة وفقًا لما جاء بالتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى عرضهما على جهات التحقيق المختصة.

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