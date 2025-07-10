ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية و515 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.

ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 109438 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

وفي إطار الحرص على سلامة مستخدمي الطرق، تم فحص 3,793 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين إيجابية 515 حالة.

كما واصلت الوزارة تنفيذ حملاتها المرورية والانضباطية في مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت من ضبط 1,241 مخالفة مرورية شملت: السير عكس الاتجاه، تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، مخالفات شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة.

وفي هذا السياق، تم فحص 465 سائقًا على الطريق الدائري الإقليمي، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة كما تم ضبط 35 شخصًا صادر بحقهم أحكام قضائية بإجمالي 65 حكمًا، بالإضافة إلى التحفظ على 19 مركبة لمخالفتها قانون المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تنفيذ الحملات المرورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز أمن وسلامة الطرق في جميع أنحاء الجمهورية.

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