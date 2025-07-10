بعد 4 أيام من البحث، انتشال جثمان أحد ضحايا غرق سيارة مواشي في نهر النيل بقنا

نجح فريق الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، اليوم، في انتشال جثمان أحد الشابين الغارقين في نهر النيل أمام مركز دشنا، وذلك بعد سقوط سيارة نقل محمّلة بالمواشي من أعلى عبّارة نيلية أثناء توجهها من دشنا إلى مركز الوقف، في واقعة مأساوية استمرت جهود البحث فيها لأربعة أيام متواصلة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يُفيد بسقوط سيارة ربع نقل في نهر النيل، وعلى متنها سائق وشخصين آخرين، أثناء صعودها على عبارة نيلية بقرية "الغرابوة".

وبالفحص تبين أن:السائق تمكن من النجاة بالقفز بينما لقي كل من خميس السيد عبد الرجال (50 عامًا)، تاجر مواشي، ومحمد علي عبد الرجال (30 عامًا)، ابن عمه مصرعهما غرقًا، وهما من قرية الغرابوة التابعة لمركز دشنا.

انتشال السيارة الغارقة في اليوم الأول

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة الغارقة في اليوم الأول، لكنها كانت فارغة من الركّاب والمواشي، ما دفع فرق الإنقاذ النهري لاستمرار تمشيط المنطقة على مدار 4 أيام.

وتم اليوم العثور على جثمان أحد الضحيتين، ونقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في الواقعة.

فيما لا تزال جهود البحث مستمرة لانتشال الجثمان الثاني، وسط حالة من الحزن في القرية والمناطق المجاورة.

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