ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شاب يقود دراجة نارية بأداء حركات استعراضية خطرة في أحد شوارع مدينة طنطا، مما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

تضمن الفيديو قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية خطيرة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، ما عرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسط غياب وسائل الأمان.

وعقب الفحص والتحري، تم تحديد وضبط الدراجة النارية، وتبيّن أنها بدون لوحات معدنية وضبط قائد الدراجة، وهو عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

الاعتراف والإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة على سبيل اللهو، دون إدراك لما قد تسببه من خطر على السلامة العامة، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها، وتحرر محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.

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