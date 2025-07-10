مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس بالمنوفية

شهدت قرية الأخماس التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الأخماس أثناء عبورها من معدية "أبو مساعد"، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين بجروح متفرقة.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بسقوط سيارة ميكروباص تحمل لوحات "م ل هـ 9352" في مياه ترعة الأخماس، أثناء قدومها من الخطاطبة في اتجاه قرية دمليج.

وبحسب التحريات الأولية، فقد اختلت عجلة القيادة بيد السائق بسبب السرعة المفاجئة واصطدام السيارة بمطب صناعي، مما أدى لانحرافها وسقوطها في الترعة.

أسفر الحادث عن وفاة السيدة "هـ. ص. خ" (50 عامًا)، وهي عاملة من قرية دمليج، وقد تم نقل جثمانها إلى المستشفى العام، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص آخرين، تم إسعافهم وجارٍ متابعتهم طبيًا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتم انتشال السيارة، وسؤال شهود العيان. وتبين أن قائد الميكروباص "ي. ع. ز"، مقيم بقرية دمليج، والذي فر هاربًا عقب وقوع الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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