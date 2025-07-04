أخبار الفن اليوم: تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم سامي مغاوري.. عمرو دياب يتصدر تريند اليوتيوب بـ "مليش بديل".. ياسمين عبد العزيز شعبية في رمضان 2026

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية على مدار اليوم عدد من الأحداث الفنية والتي جاءت كالآتي:

أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن سعادته بالتعاون الذي جمعه مؤخرًا مع النجم عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد ابتدينا.

وأشار أيمن، إلى أن العمل مع الهضبة يمثل محطة مهمة في تاريخه الفني.

في هذا السياق، قال أيمن بهجت قمر، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: من حسن حظي إن يتكتب في تاريخي وفي تاريخ الموسيقى إن كان في تعاون بيني وبين عمرو دياب.. دايمًا في كيميا وثقة متبادلة بينّا، وهو الواجهة الموسيقية الكبرى للوطن العربي من خلال صوته وأغانيه واستمراريته.

بدأت أسرة الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال تصوير أولي مشاهده العزل في مدينة كازابلانكا.

ومن المقرر أن يتم تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل داخل ثلاث دول وهم المغرب، وكازابلانا وتركيا، ويتم تصوير هذه المشاهد في بداية العمل، ليتبقي لفريق العمل المشاهد الداخلية في القاهرة.

أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل ثانى النقابة، عن استيائه من الدعوات المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تطالب بحذف أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من المنصات الرقمية، معتبرًا هذه المطالبات جريمة إنسانية في حق الفنان وتاريخه.

حرص الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، على التواصل مع أسرة المطرب الشعبي أحمد عامر، والذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

وعلمت “فيتو”، أن الفنان مصطفي كامل، وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، تواصلوا مع أبناء أحمد عامر، مطالبين منهم عدم التردد في التوجه إليهم في حالة احتياجهم إلى أي شيء.

وأكد مصدر من نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفي كامل، حرص على تخصيم جزء مالي لمساعدة أسرة “عامر”، عقب انتهاء عزائه المقرر إقامته في مسجد الحامدية الشاذلية.

خضع الفنان كريم سامي مغاوري، لعملية جراحية دقيقة في المعدة، خلال الساعات الماضية، والتى استغرقت مايقرب من 5 ساعات.



في هذا السياق، انتهي كريم من التفاصيل الأخيرة للعملية، والذى من المقرر أن يخرج من المستشفي عقب استقرار حالته الصحية، والذى أكد على أنه لازال بصحة جديدة.

وكان أعلن كريم سامي مغاوري خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة، حيث طالب الفنان جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة على خير.

أعلنت جائزة “ورلد ميوزك” العالمية عن دخول النجم الكبير عمرو دياب قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".



جائزة ورلد ميوزك العالمية

وكتبت “ورلد ميوزك أورد” عبر صفحتها على فيسبوك: "ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا انتظره الكثير من الجمهور واحتل المركز الأول في دول متعددة على كل من آيتونز وآبل ميوزك، بسبب الشعبية الإقليمية الهائلة للهضبة".

تُوفيت صباح يوم الجمعة الفنانة والإعلامية الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض.



الراحلة رزيقة الطارش نعاها زميلها الفنان حبيب غلوم عبر إنستجرام، قائلًا: “الزميلة الفنانة القديرة رزيقة طارش في ذمة الله… تعازينا القلبية لأسرتها الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات”.

انهمرت رسائل الدعم والحب من نجوم الفن المصري والعربي على الكابتن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لساحة وداع مؤثرة لقائد الزمالك وأحد رموز الكرة المصرية.

ووجه الفنان محمد منير، رسالة لنجم الزمالك اللاعب شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم. وكتب عبر حسابه على "إكس": "في هذه اللحظات المؤثرة لنا جميعا نتذكر شيكابالا صاحب التاريخ المضيء والمجهود الوفير في نادينا الحبيب الزمالك وفي منتخبنا الوطني، كما أتذكر شيكا وأعيُننا تنظُر إليه وهو صبي وديع في مدينة أسوان وأثبت لنا ما توقعناه له بمستقبل باهر".

نجح المطرب عمرو دياب في تصدر تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، وذلك بأغنيته الجديدة مليش بديل، والذي وصلت مشاهداتها لنصف مليون في ١٩ ساعة.



في هذا السياق، تصدر الهضبة عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني"، وتريند موقع التغريد العالمي "x” بأغنية "ماليش بديل"بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية.

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز تغيير جلدها خلال دراما رمضان لعام 2026، وأكد أحد المقربين منها أنها استقرت على اللون الشعبي للظهور به خلال الماراثون.

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