عمرو دياب يتصدر تريند اليوتيوب بـ "مليش بديل"

نجح المطرب عمرو دياب في تصدر تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، وذلك بأغنيته الجديدة مليش بديل، والذي وصلت مشاهداتها لنصف مليون في ١٩ ساعة.

في هذا السياق، تصدر الهضبة عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية "خطفوني"، وتريند موقع التغريد العالمي "x” بأغنية "ماليش بديل"بعد ساعات قليلة من طرح ألبومه الغنائي الجديد بعنوان "ابتدينا"، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية.

أغنيتا خطفوني ومليش بديل تفاعل معهما الجمهور خاصة أن الأولى شاركت فيها جانا عمرو دياب بالغناء وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، حيث يتم الدمج فيها بين العربية والإنجليزية، فيما تحمل الثانية طابع درامي مميز من كلمات تامر حسين ولحن إسلام زكي.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

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