يضم 15 أغنية، عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" رسميا

طرح النجم عمرو دياب منذ قليل، أحدث ألبوماته الغنائية والتي تأتي بعنوان “ابتدينا”، وذلك عبر إحدى المنصات الرقمية والتي يتعاون معها الهضبة خلال الفترة الأخيرة، وعبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”.

ألبوم عمرو دياب الجديد

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد من كل من الشعراء: تامر حسين، خالد تاج الدين، بهاء الدين محمد، أحمد المالكي، محمد القاياتي، أيمن بهجت قمر، منة القيعي، محمد البوغة.

فيما يتعاون مع الملحنين كل من: عمرو مصطفى، محمد يحيى، عزيز الشافعي، مدين، وليد سعد، إسلام زكي.

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