الجمعة 04 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم أحمد وأحمد يحقق هذا الرقم في ثاني ليالي عرضه

احمد واحمد
احمد واحمد

نجح فيلم أحمد وأحمد والذي يقوم ببطولته أحمد السقا وأحمد فهمي في تصدر شباك التذاكر في ثاني أيام عرضه.

إيرادات فيلم أحمد وأحمد 

وحقق فيلم أحمد وأحمد إيرادات 4 ملايين و11 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس 

قصة وأحداث فيلم أحمد وأحمد 

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

 

ويتعرض الفنان أحمد فهمي للخطف ضمن أحداث فيلمه الجديد أحمد وأحمد، الذي يقدمه بالتعاون مع الفنان أحمد السقا.

وتأتي عملية الخطف بسبب عمل خاله الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، الذي يعمل مع مافيا خارجية، تقوم بخطف ابن اخته الذي يلعب دوره أحمد فهمي كي يقوم بإتمام إحدى العمليات المتفق عليها.

أبطال فيلم أحمد وأحمد 

والفيلم من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله، وإخراج أحمد نادر جلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيرادات فيلم أحمد وأحمد أحمد وأحمد فيلم أحمد واحمد أحمد فهمى

الأكثر قراءة

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

ماتوا وإيدهم في إيد بعض، قصة مهاجم طلائع الجيش وصديقه الذي لم يفرقهما الموت (فيديو)

سعر السمك اليوم الجمعة، ارتفاع جديد في البلطي وقفزة المكرونة والكابوريا

القاهرة نار والمحافظات تتجاوز الـ 40، درجات الحرارة اليوم الجمعة فى مصر

فيلم أحمد وأحمد يحقق هذا الرقم في ثاني ليالي عرضه

سعر الفاكهة اليوم، التين والعنب في متناول جيوب المصريين والكمثرى تواصل ارتفاعها

بكل احترام طلبوا الإذن وقلتلهم اتفضلوا، ترامب يكشف كواليس ضرب إيران للقاعدة الأمريكية في قطر

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

تفاصيل أعلى شهادة ادخار 3 سنوات في بنك القاهرة

13 جنيهًا انخفاضا للبلدي، أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تفاصيل تمويل شراء السيارة النقل الدبابة في البنك الزراعي

تباين في أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الخميس ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

عقب خروجه من السجن.. قصة المحلل الشرعي الذي ادعى زواجه من 33 سيدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية