أخبار الفن اليوم: النجوم ينعون وليد مصطفى زوج كارول سماحة.. الوثائقية تحتفي بالزعيم عادل إمام.. والأوبرا تستضيف حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة بعد معاناة مع المرض.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة لوفاة زوجها وليد مصطفى.





نعى الإعلامي عمرو أديب الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحفل الذي أحيته بالأمس في المتحف المصري الكبير بالقاهرة.

وقع النجم أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها خلال الفترة الأخيرة.

نعى الفنان اللبناني راغب علامة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.

يستأنف صناع فيلم شمس الزناتي تصوير المشاهد المتبقية من أحداث العمل نهاية شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير جميع المشاهد ليكون جاهزًا للعرض.

عرضت مؤخرا أحدث حلقتين من مسلسل بريستيج واللتان شهدتا أحداثا شيقة ومميزة، لعل أبرزها اكتشاف غرفة جديدة في المطعم وظهور كائنات غريبة للأبطال.

قدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم العزاء للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى.

استطاع فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، أن يعيد الفيلم المصري لصالات السينما في دولة المغرب مرة أخرى، حيث تم عرضه هناك بعد النجاح الذى حققه في دور العرض في السينمات المصرية والعربية، وذلك بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر في المغرب.





استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام على مسرحها الكبير حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده، والذى يأتى بعد غياب عن القاهرة استمر ثلاث سنوات وقاده كل من المايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو وليد فايد وشارك فيه المطربة الشابة سهيلة بهجت، والتي تعد صوتا مصريا أصيلا، لتشارك الغناء مع المطربة التونسية يسرا محنوش مع مجموعة من أمهر العازفين.





أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا، وذلك في إطار استمرار الاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين.







أعلن الفنان أحمد زعيم عن انتهائه من تسجيل مينى ألبوم جديد، بعد تعاونه مع المنتج وليد منصور، من خلال تقديم مشاريع فنية متنوعة.





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