أخبار الفن اليوم: النجوم ينعون وليد مصطفى زوج كارول سماحة.. الوثائقية تحتفي بالزعيم عادل إمام.. والأوبرا تستضيف حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة بعد معاناة مع المرض.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
نجوم الفن والإعلام ينعون زوج كارول سماحة ويقدمون لها التعازي والدعم
قدم عدد من مشاهير الفن والإعلام في الوطن العربي تعازيهم للفنانة اللبنانية كارول سماحة لوفاة زوجها وليد مصطفى.
عمرو أديب ناعيا وليد مصطفى: من أرقى الشخصيات بالساحة الإعلامية والفنية
نعى الإعلامي عمرو أديب الدكتور وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.
نانسي عجرم عن حفلها في المتحف المصري الكبير: ليالي القاهرة دائما مختلفة
علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحفل الذي أحيته بالأمس في المتحف المصري الكبير بالقاهرة.
أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانٍ جديدة
وقع النجم أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها خلال الفترة الأخيرة.
راغب علامة ينعى وليد مصطفى بكلمات مؤثرة
نعى الفنان اللبناني راغب علامة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض.
أبطال "شمس الزناتي" يعودون لبلاتوه العمل في هذا الموعد
يستأنف صناع فيلم شمس الزناتي تصوير المشاهد المتبقية من أحداث العمل نهاية شهر مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصوير جميع المشاهد ليكون جاهزًا للعرض.
موعد عرض مسلسل بريستيج الحلقة 5
عرضت مؤخرا أحدث حلقتين من مسلسل بريستيج واللتان شهدتا أحداثا شيقة ومميزة، لعل أبرزها اكتشاف غرفة جديدة في المطعم وظهور كائنات غريبة للأبطال.
نجوى كرم تقدم العزاء لـ كارول سماحة في وفاة زوجها
قدمت الفنانة اللبنانية نجوى كرم العزاء للفنانة كارول سماحة في وفاة زوجها رجل الأعمال الدكتور وليد مصطفى.
"سيكو سيكو" يعيد الفيلم المصري لصالات السينما في المغرب
استطاع فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، أن يعيد الفيلم المصري لصالات السينما في دولة المغرب مرة أخرى، حيث تم عرضه هناك بعد النجاح الذى حققه في دور العرض في السينمات المصرية والعربية، وذلك بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر في المغرب.
الأوبرا تستضيف حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده (صور)
استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام على مسرحها الكبير حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده، والذى يأتى بعد غياب عن القاهرة استمر ثلاث سنوات وقاده كل من المايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو وليد فايد وشارك فيه المطربة الشابة سهيلة بهجت، والتي تعد صوتا مصريا أصيلا، لتشارك الغناء مع المطربة التونسية يسرا محنوش مع مجموعة من أمهر العازفين.
"رحلة عادل إمام"، الوثائقية تحتفي بـ الزعيم
أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "الزعيم.. رحلة عادل إمام"، وعرضه على شاشة "الوثائقية" قريبًا، وذلك في إطار استمرار الاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين.
في موسم الصيف، أحمد زعيم ينافس بميني ألبوم وألحان لـ الكينج وراغب وإليسا
أعلن الفنان أحمد زعيم عن انتهائه من تسجيل مينى ألبوم جديد، بعد تعاونه مع المنتج وليد منصور، من خلال تقديم مشاريع فنية متنوعة.
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