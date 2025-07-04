منير وسعد والشاعرى.. نجوم ألبومات صيف 2025.. وهيفاء وهبي تتعاون مع عدد من صناع الموسيقى في ألبومها الجديد

بدأ موسم الصيف بمفاجآت مختلفة فى الساحة الغنائية، حيث يشهد هذا الموسم منافسة غير عادية، خاصة بعد عودة الكينج محمد منير إلى الألبومات الغنائية بعد توقيعه مع روتانا، حيث طرح أولى أغانى الألبوم والتى تأتى بعنوان “ملامحنا”، وانتهى من وضع اللمسات الأخيرة لألبومه الجديد.

وأصبح اسم أحمد سعد فى الوقت الحالى من أبرز الأسماء التى ينتظرها الجمهور، حيث بدأ أيضًا فى تجهيز ألبومه الجديد مع روتانا، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع محسن جابر بعد طرح آخر ألبوماته “حبيبنا”.

ومن المفترض أن يدخل أحمد سعد خلال الأيام المقبلة جلسات عمل مكثفة، تمهيدًا لتسجيل أغانى ألبومه الجديد والاستقرار على عدد أغانى الألبوم.

ويشهد موسم الصيف أيضًا لهذا العام مفاجأة سارة لعشاق موسيقى جيل الثمانينات، بعد عودة المطرب حميد الشاعري، الذى يعد واحدًا من الأسماء الذين غيروا شكل الموسيقى فى مصر، حيث يعود بألبوم جديد، معظم أغانيه بنكهة الثمانينات، بعد طرحه لأول أغانى الألبوم والتى تأتى بعنوان “ده بجد”، والتى لاقت رد فعل واسعًا على موقع يوتيوب.

أغنية حميد الشاعرى الجديدة “ده بجد” من كلمات السيد علي، ومن ألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقى مؤمن ياسر.

وساهم حميد الشاعرى فى تغيير شكل الأغنية من حيث التوزيعات الموسيقية، ونجح فى أن يصنع مدرسة باسمه عرفتها أجيال من عشاق الغناء.

ويستعد «ملك الأحزان» المطرب تامر عاشور، للعمل على تجهيزات ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، بعد تحسن حالته الصحية، بعد العملية التى أجراها مؤخرًا وهى “الرباط الصليبي”، وذلك بعد آخر ألبوماته “ياه”، الذى طرحه خلال شهر يناير الماضي.

ومن المفترض أن يعقد تامر عاشور جلسات عمل مكثفة بعد تعافيه لتجهيز ألبومه، خاصة أنه كان قد سجل عددًا من الأغانى خلال الفترة الماضية، ولكنها لم تدخل ألبومه الأخير “ياه”، ومن المتوقع أيضًا أن يتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الذين كانوا سببًا من أسباب نجاح أغانيه، ومن أبرز تلك الأسماء محمود عليم، وعمرو الشاذلي، والموزع عمرو الخضري.

ومن لبنان، تستعد النجمة هيفاء وهبى لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والتى من المفترض طرحها قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بشكل سينجل.

وتتعاون هيفاء وهبى فى ألبومها الجديد مع عدد من صناع الموسيقى، ومنهم تامر حسين، وأحمد المالكي، ونور عز الدين، ووسام عبد المنعم، ومهندس الصوت ماهر صلاح، وغيرهم.

كما تستعد أيضًا النجمة إليسا لطرح ألبومها الغنائى خلال فصل الصيف، والذى يضم عددًا من الأغانى الرومانسية والدرامية، كما أنه يأتى باللهجتين المصرية واللبنانية، وتتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

ويأتى ألبوم إليسا بعد آخر ألبوماتها، والذى جاء بعنوان “أنا سكتين”.

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