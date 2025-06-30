محمد منير يستعد لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد

يستعد الفنان محمد منير لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد، يوم الخميس المقبل.

ومن المفترض أن يطرح الكينج ألبومه بشكل فردي طيلة أشهر الصيف، والذي يصل عدد أغانية إلى عشرة أغنيات، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الموسيقي، والتي طرحت له عبر منصاتها الإلكترونية أحدث أغانيه التي تحمل اسم “ملامحنا”، وحقق الأغنية نجاحا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألبوم محمد منير

ويتعاون الفنان محمد منير خلال ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين الشباب، من بينهم الملحن أحمد زعيم والشاعر مصطفى حدوتة وعزيز الشافعي وعمرو عبد الفتاح وإيهاب عبد الواحد وهالة زايد وأمير محروس وعدد آخر من نجوم الشعر والتلحين.

ويجتمع الفنان محمد منير بين الحين والآخر، مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو فتحي سلامة داخل الاستوديو الخاص به، حيث يجري عدد من البروفات على أغاني الألبوم الجديد، نظرًا لاستعداده لإحياء حفل غنائي ضخم خلال موسم الصيف الحالي.



طرح أغنية ملامحنا لـ محمد منير

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر أمير محروس، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

كان محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.

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