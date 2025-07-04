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ثقافة وفنون

نجوم الفن يودعون شيكابالا برسائل مؤثرة بعد إعلان اعتزاله: "الملعب هيفتقدك يا فنان الكرة"

شيكابالا والكينج
شيكابالا والكينج محمد منير

انهمرت رسائل الدعم والحب من نجوم الفن المصري والعربي على الكابتن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعي لساحة وداع مؤثرة لقائد الزمالك وأحد رموز الكرة المصرية.

النجم أحمد السقا، المشهور بعشقه للزمالك، كتب على صفحته: "وداعًا يا ابن الأصول.. كنت وما زلت فنان الكورة الأول. الملاعب هتوحشك، لكن التاريخ مش هينسى اللي قدمته".

بينما نشرت الفنانة روجينا صورة لشيكابالا بقميص الزمالك، وعلّقت: "كنت بتمثلنا على أرض الملعب بكل فخر.. ربنا يوفقك في اللي جاي ويبارك في مشوارك".

أما النجم كريم عبد العزيز فغرّد قائلًا: "من القلائل اللي الكرة كانت بتسمع كلامهم.. مبروك على مشوارك، وشكرًا على كل لحظة فرحة".

رسائل صوتية ومقاطع دعم

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، قال فيه: "الأسطورة لازم يخرج من اللعبة بأسطورية.. احترام كبير ليك، وربنا يكرمك في اللي جاي".

وظهر الفنان أمير كرارة في مقطع آخر وهو يقول: "أنت مش مجرد لاعب.. أنت حالة.. مدرسة اسمها شيكابالا، والملعب بعدك هيكون ناقص كتير".

عدد من نجوم الفن دعوا شيكابالا للاتجاه إلى الإعلام أو التمثيل، معتبرين أن "الكاريزما والحضور" لا تقل عن نجوميته داخل المستطيل الأخضر. الفنان مصطفى شعبان كتب: "يا ريت نشوفك في الدراما.. عندك كاراكتر مينفعش يختفي".

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