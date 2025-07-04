أيمن بهجت قمر يعلق لأول مرة عن تعاونه مع الهضبة في ألبوم "ابتدينا"

أعلن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر عن سعادته بالتعاون الذي جمعه مؤخرًا مع النجم عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد ابتدينا.

وأشار أيمن، إلى أن العمل مع الهضبة يمثل محطة مهمة في تاريخه الفني.

في هذا السياق، قال أيمن بهجت قمر، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: من حسن حظي إن يتكتب في تاريخي وفي تاريخ الموسيقى إن كان في تعاون بيني وبين عمرو دياب.. دايمًا في كيميا وثقة متبادلة بينّا، وهو الواجهة الموسيقية الكبرى للوطن العربي من خلال صوته وأغانيه واستمراريته.

على الجانب الآخر، كان عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية: خطفوني، كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: أسامة الهندي، يالا، كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أحمد إبراهيم، ماليش بديل، كلمات: تامر حسين، ألحان: إسلام زكي، توزيع: عادل حقي، ارجعلها، كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: عمرو دياب، توزيع: أسامة الهندي، دايما فاكر، كلمات: تامر حسين، ألحان: شادي حسن، توزيع: أحمد إبراهيم، هلونهم كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم، خبر أبيض، كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي.

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