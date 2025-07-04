الجمعة 04 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

ياسمين عبد العزيز شعبية في رمضان 2026

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز تغيير جلدها خلال دراما رمضان لعام 2026، وأكد أحد المقربين منها أنها استقرت على اللون الشعبي للظهور به خلال الماراثون.

 

 وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسلات رمضان 2025 مسلسل “وتقابل حبيب” والذي جسدت به شخصية “ليل الحسيني” التي تعيش في مشكلات مع زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد سليم، وتطلب الطلاق منه، وبعد فترة تتعرف على رجل أعمال يلعب دوره الفنان كريم فهمي، وتبدأ قصة حب بينهما، ولكن يعود زوجها ويطاردها مرة أخرى.

وخلال أحداث العمل يدخل كل من خالد سليم وكريم فهمي في أزمات بسبب حب كل منهم لـ"ليل".

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب  بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان 2026 وتقابل حبيب اخبار الفن

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