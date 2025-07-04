5 ساعات في العمليات، تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم سامي مغاوري

خضع الفنان كريم سامي مغاوري، لعملية جراحية دقيقة في المعدة، خلال الساعات الماضية، والتى استغرقت مايقرب من 5 ساعات.

في هذا السياق، انتهي كريم من التفاصيل الأخيرة للعملية، والذى من المقرر أن يخرج من المستشفي عقب استقرار حالته الصحية، والذى أكد على أنه لازال بصحة جديدة.

وكان أعلن كريم سامي مغاوري خضوعه لعملية جراحية دقيقة في المعدة، حيث طالب الفنان جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة على خير.

وكتب كريم سامي مغاوري منشورا، عبر حسابه الشخصي بـ فيس بوك، قال فيه: أخواتي وأصحابي الغاليين إن شاء الله بعد ساعات قليلة هعمل عملية خطيرة في المعدة.. دعواتكم معايا بإذن الله.

أعمال كريم مغاوري



يشار إلى أن كريم مغاوري شارك في العديد من الأعمال الفنية التي نالت على إعجاب محبيه، ومن أشهر أدوار شخصيته في مسلسل راجل وست ستات، وفيلم ليه خلتني أحبك، ومسلسل جوز ماما، وفيلم على جنب يا أسطى، وغيرهم من الأعمال، حيث يحرص الفنان على التنوع في أعماله ما بين السينما والدراما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.