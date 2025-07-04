مصري يقص الشريط، انطلاق دوري المقاتلين المحترفين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الرياص

تشهد الرياض مساء اليوم الجمعة انطلاق أقوى نزالات النسخة الثانية من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن فعاليات موسم 2025.



وتنطلق المواجهات المرتقبة في قاعة "الخضراء" وسط أجواء مشتعلة، في حدث يُنتظر أن يحدد ملامح أبطال الموسم. وتبث الفعاليات مباشرة عبر منصة STARZPLAY في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وشهدت مراسم الوزن الرسمية التي أقيمت مساء الخميس حضورا لافتا وتنظيما احترافيا، حيث تمكن جميع المقاتلين من اجتياز اختبارات الوزن بنجاح، مما يمهد الطريق لسلسلة من النزالات الحاسمة في أجواء من الترقب والحماس.

ويتصدر المشهد النزال الاستعراضي في فئة وزن الوسط، الذي يجمع المصري عمر الدفراوي بنظيره الإيطالي دانييلي ميشيلي، فيما يترقب الجمهور مواجهة مرتقبة بين الفلسطيني عمر حسين والكويتي محمد الأقرع ضمن ربع نهائي نفس الفئة.

كما تشهد الأمسية نزالات قوية في ذات المرحلة تجمع بين:

محمد زاري × أيمن جلال

بدر الدين دياني × أحمد عبدالباسط درويش

روستم أكمان × أمير فضلي

أما في فئة وزن البانتام، فقد تجاوز المقاتلون اختبارات الوزن استعدادا لخوض مواجهات مصيرية، حيث يلتقي:

زافير علوي × زياد أيمن

مختار بنقاسي × مارسيل أدور

نورس أبزاخ × علي يزبك

إسلام يوسف × بنيامين قهرمان

ومن أبرز لحظات الأمسية، تعود اللاعبة السعودية هتان السيف إلى القفص الذكي لملاقاة اللبنانية نور الفليطي في نزال استعراضي للهواة ضمن فئة وزن الذرة، وسط ترحيب كبير من جماهير الفنون القتالية في المملكة.

كما يُنتظر نزال ودي مثير في الوزن الخفيف، يجمع الأردني عبدالرحمن الحياصات باللبناني أنطوني زيدان، بعد اجتيازهما الفحوصات الطبية والوزنية بنجاح.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة المنظمة إلغاء النزال بين السعودي عبدالعزيز بن معمر والمصري حسن أحمد مصطفى، بعد فشل الأخير في اجتياز الفحص الطبي.

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