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ثقافة وفنون

تصوير 40٪ من أحداث المداح 6 في هذه الدول

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

بدأت أسرة الجزء السادس من مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال تصوير أولي مشاهده العزل في مدينة كازابلانكا.

 

ومن المقرر أن يتم تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل  داخل ثلاث دول وهم المغرب، وكازابلانا وتركيا، ويتم تصوير هذه المشاهد في بداية العمل، ليتبقي لفريق العمل المشاهد الداخلية في القاهرة.

 

 

 

 

واختتمت الحلقة الاخيرة من المداح بإفاقة صابر المداح من مواجهته وأجداده للشياطين ليجد نفسه في المغرب مسافرا من مصر وهو في حالة إغماء.

 

مسلسل المداح 5 الحلقة 29

وكانت الحلقة 29 من مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، شهدت سرقة السيف التي كانت تمتلكه ست الحسن لتحارب به المداح، وعاتبت ست الحسن السيد كامل (أحمد بدير) على عدم حفاظه على هذا السيف.

من جهة أخرى، طلبت الشيطانة نائلة مقابلة عماد (الجن المؤمن)، حيث قال لها: "فكرتي في اللي قولتلك عليه"، ردت عليه نائلة وهي في غاية التأثر وكادت أن تبكي، قالت إنها موافقة على طلبه في أن تكون مؤمنة مثله وتكون في صف المداح وتؤمن بالله سبحانه وتعالى.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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حمادة هلال مسلسل المداح الجزء السادس من مسلسل المداح اخبار الفن

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