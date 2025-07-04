بعد ساعات من وفاتها، تعرف على الرحلة الفنية لـ رزيقة الطارش

تُوفيت صباح يوم الجمعة الفنانة والإعلامية الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض.

الراحلة رزيقة الطارش نعاها زميلها الفنان حبيب غلوم عبر إنستجرام، قائلًا: “الزميلة الفنانة القديرة رزيقة طارش في ذمة الله… تعازينا القلبية لأسرتها الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات”.

مسيرتها الإعلامية والفنية

بدأت مسيرتها في 1964 بالعمل في برنامجين إذاعيين، قبل الالتحاق بإذاعة أبوظبي عام 1969، مما جعلها إحدى رائدات الإعلام الإماراتي، ودخلت مجال التمثيل التلفزيوني في منتصف السبعينيات، وشاركت في أبرز الأعمال مثل: “حظ يا نصيب، حاير طاير، طماشة، سعيد الحظ، القياضة، الغوص”.

أبرز أدوارها: "ميثا" في مسلسل أشخفان.

أعمال مسرحية وسينمائية

شاركت في مسرحيات: (الله يالدنيا، الصبر زين).

وفي السينما، شاركت في ثلاثة أفلام هي: عقاب (2006)، الخطبة (2011)، ظل البحر (2012) .



مساهمتها في الكتابة الفنية



ألّفت نصوصًا درامية مثل الكوميدي “ناعمة ونعيمة”، وكتبت كذلك “عذاب الضمير”، و"عتيجة وعتيج".



إرث يتجاوز أربعة عقود



قدّمت أكثر من 40 عملًا في التليفزيون، منها مسلسلات بارزة خلال رمضان، حتى عام 2020، مثل (مفتاح القفل، بنت صوغان، كنا أمس).



التأثير والتكريم



رزيقة الطارش تُعد واحدة من أيقونات الفن والإعلام في الإمارات، بدأت بالإذاعة ثم التمثيل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، وتركت بصمة واضحة في وجدان الجمهور، وجسّدت الأدوار التراثية والكوميدية بمصداقية وحضور قوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.