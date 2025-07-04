الجمعة 04 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

World music awards تحتفي بنجاح عمرو دياب بعد طرح ألبوم "ابتدينا"

بوستر ألبوم عمرو
بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد

أعلنت جائزة “ورلد ميوزك” العالمية عن دخول النجم الكبير عمرو دياب قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".

جائزة ورلد ميوزك العالمية 

وكتبت “ورلد ميوزك أورد” عبر صفحتها على فيسبوك: "ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا انتظره الكثير من الجمهور واحتل المركز الأول في دول متعددة على كل من آيتونز وآبل ميوزك، بسبب الشعبية الإقليمية الهائلة للهضبة".

وتابعت الجائزة: “وتواجد عمرو دياب لأول مرة في الترتيب 79 على مخطط ألبوم آي تيونز حول العالم، كما يحتل المركز ال 155 على آي تيونز الولايات المتحدة وما زال يرتفع”. 

أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد 15 أغنية متنوعة، وهي: “ابتدينا”، “خطفوني”، “يالا”، “ماليش بديل”، “ارجعلها”، “دايما فاكر”، “شايف قمر"، “إشارات”، “خبر أبيض"، “قفلتي اللعبة”، “ماتقلقش”، “بابا”، “حبيبتي ملاك”، “يابخته"، “هلونهم”. 

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