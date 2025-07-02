أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة المطرب أحمد عامر ورضا البحراوي ينعاه بكلمات مؤثرة

أعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.

الصحة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حادث حفار جبل الزيت بخليج السويس

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، تداعيات الحادث الذي تعرضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12" وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.

ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يومًا.

دورتموند يحبط مغامرة مونتيري ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

أحبط بروسيا دورتموند الألماني، مغامرة مونتيري المكسيكي، وخطف آخر بطاقات التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه الثمين على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في المواجهة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال الأندية.

فيديو يهز الضمير، شاب يركل فتاة بقدمه ويسقطها أرضا بكورنيش الإسكندرية والنيابة العامة تتحرك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعتدي على فتاة بشكل عنيف على كورنيش محافظة الإسكندرية، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين ومتابعي السوشيال ميديا.

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بعد أن شهد طقس أمس فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية بمناطق من الوجه البحري "المنوفية، الغريية، القليوبية، الشرقية" ومدن القناة.

رسميا، جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية كاملا

وصلت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة حاليًّا في أمريكا حتى الـ13 من يوليو المقبل، إلى أمتارها الأخيرة بعد بلوغ مراحل خروج المغلوب، عقب انتهاء مواجهات دور الـ16.

رضا البحرواي يلغي جميع حفلاته بالساحل الشمالي والأفراح حدادا على روح المطرب أحمد عامر

أعلن المطرب الشعبي رضا البحرواي عن إلغاء جميع حفلاته المقرر انطلاقها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف وذلك حدادا على رحيل زميله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنيه خلال الساعات الماضية.

مصادر أمريكية: إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن الجيش الإيراني شحن ألغامًا بحرية على سفن في الخليج، الشهر الماضي، في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران.

اصطحبهم بنفسه إلى غرف الكشف، شاهد ماذا فعل محافظ البحر الأحمر مع مصابي حادث حفار جبل الزيت داخل المستشفى

زار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المصابين الناجيين من حادث حفار جبل الزيت للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ضرب نار، مواعيد مواجهات دور الـ 8 بكأس العالم للأندية 2025

أسدل الستار على مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المُقامة حاليًّا في أمريكا حتى الـ13 من يوليو المقبل، بعد بلوغ مراحل خروج المغلوب.

بعد هجوم أمس على الحكومة، النواب يواصل اليوم مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

الاقتراح النهائي، ترامب يمنح حماس "فرصة أخيرة" لإنهاء حرب غزة

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية لحركة “حماس”، مفادها ضرورة استغلال ما وصفه بأنه "الاقتراح النهائي" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مركز إسنا بالأقصر، ومصدر أمني ينفي وقوع انفجار

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال اللحظات الماضية من فجر اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في محطة محولات الكهرباء إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وعلى إثر ذلك تم قطع الكهرباء عن بعض القرى والنجوع ببندر إسنا.

البنتاجون يوقف تسليم صواريخ دفاع جوي وذخائر دقيقة لأوكرانيا وروسيا تعلق

قال مسؤولون إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.

المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 حتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.

تركيا تحظر مجلة ليمان بعد أزمة كاريكاتير "النبيين موسى ومحمد"

قررت السلطات التركية حجب موقع مجلة "ليمان" التركية الساخرة، وحساباتها عبر مواقع التواصل، على خلفية رسم كاريكاتيري أثار جدلا واسعا، يظهر "النبيين موسى ومحمد يتصافحان في السماء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.