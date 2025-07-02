تركيا تحظر مجلة ليمان بعد أزمة كاريكاتير "النبيين موسى ومحمد"

قررت السلطات التركية حجب موقع مجلة "ليمان" التركية الساخرة، وحساباتها عبر مواقع التواصل، على خلفية رسم كاريكاتيري أثار جدلا واسعا، يظهر "النبيين موسى ومحمد يتصافحان في السماء".



وأثار رسم كاريكاتوري، نشرته المجلة يظهر "النبيين موسى ومحمد يتصافحان في السماء بينما تتطاير الصواريخ على الأرض"، موجة واسعة من الغضب في تركيا، حيث اعتبر الرسم مسيئا بحق النبي محمد، فخرج مئات الأتراك في اسطنبول للتنديد بالصحيفة، وقد تعرض مبنى المجلة أمس الثلاثاء لهجوم، بعدما فتحت السلطات تحقيقا ضدها بتهمة "إهانة النبي محمد" واعتقلت 3 من العاملين فيها.

وقد صدر قرار الحجب من قبل المحكمة الجزائية الصلحية الخامسة في اسطنبول بتاريخ 1 يوليو 2025، برقم 2025/6609، وذلك "لحماية الأمن القومي والنظام العام".

من جهتها، نفت المجلة في بيان سابق تهمة "إهانة النبي".

وأشارت إلى أن الهدف من الرسم كان لفت الانتباه إلى المجازر في غزة، مؤكدة أن "هذا الكاريكاتير ليس كاريكاتيرا للنبي محمد. بل إن العمل الفني يتخيل اسم رجل مسلم قتل في قصف إسرائيل كـ ‘محمد’. وهناك أكثر من 200 مليون شخص في العالم الإسلامي يحملون اسم محمد. لا يوجد أي إشارة إلى النبي محمد في العمل الفني"، وفق تعبيرها.

ومن جانبه ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء بالرسم الكاريكاتيري الذي نشرته مجلة (ليمان) التركية الساخرة ويصور على ما يبدو النبيين محمد وموسى، ووصفه بأنه “استفزاز حقير”.

وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون “لن نسمح لأحد بالنيل من قيمنا المقدسة، مهما كان الأمر… أولئك الذين يُظهرون عدم الاحترام لنبينا والأنبياء الآخرين سيحاسبون أمام القانون”.

وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الثلاثاء إن الرسم الكاريكاتيري “جريمة كراهية معادية للإسلام”.

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