اصطحبهم بنفسه إلى غرف الكشف، شاهد ماذا فعل محافظ البحر الأحمر مع مصابي حادث حفار جبل الزيت داخل المستشفى

زار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، المصابين الناجيين من حادث حفار جبل الزيت للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأظهرت لقطات لمحافظة البحر الأحمر يتحاور مع أحد المصابين الذي روى له تفاصيل الحادث، كما أظهرت لقطات أخرى اصطحاب المحافظ أحد المصابين داخل المستشفى حتى الكشف عليه.

كما أظهر مقطع فيديو آخر متابعة المحافظ لحالة مصابين يقوم الأطباء والفريق الطبي بالمستشفى بالكشف عليهما وسط متباعة المحافظة للإجراءات الطبية المتبعة تجاههما.

وكان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حرص على التحرك بشكل عاجل وسريع إلى موقع حادث حفار البترول الغارق "إد مارين 12" بمنطقة جبل الزيت بمدينة رأس غارب، لمتابعة جهود وعملية إنقاذ المواطنين، حيث استقبل الناجين فور إنقاذهم ووصولهم إلى الشاطئ، وأجرى معهم بعض الأحاديث الودية للاطمئنان على صحتهم.

كما حرص المحافظ، على استقبال بعض الحالات التي جرى نقلها بشكل عاجل، عبر طائرتين إلى مطار الجونة، لسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة لهم داخل مستشفى الجونة بمدينة الغردقة، حيث تتطلب حالتهم سرعة إجراء الفحوصات اللازمة والرعاية، واطمأن بنفسه على حالتهم الصحية، موضحًا أنه جرى تحريك 22 مصابًا إلى مستشفى الجونة الخاص (4 مصابين عن طريق الطيران - 18 مصابًا عن سيارات الإسعاف).



وأعلن محافظ البحر الأحمر، أن عدد من كانوا على متن الحفار 30 شخصًا، جرى إنقاذ 22 أحياء، وانتشال 4 جثامين، ويتبقى 4 آخرين مفقودين يجري البحث عنهم، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، موجهًا خالص العزاء للمتوفين، داعيًا بالشفاء العاجل للمصابين، متمنيًا إنقاذ المفقودين.

كشف محافظ البحر الأحمر أن البداية كانت عندما ورد بلاغ لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، يتضمن إغاثة من بارج بحري عبارة عن قاطرة بحرية لنقل المعدات والأفراد والأجهزة المتخصصة للعمل في الحفر داخل البحر بمنطقة جبل الزيت برأس غارب، فجرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة، التي أصدرت تعليماتها بسرعة تحرك قطعة بحرية من إحدى القواعد بالبحر الأحمر وكان التحرك سريعًا، ما ساهم في إنقاذ معظم المواطنين، لذلك أوجه كل الشكر لكافة الجهات المعنية على سرعة التحرك واحترافية التعامل مع الأزمة.



وأوضح المحافظ، أنه وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والدفع بعدد 20 سيارة إسعاف لموقع البلاغ لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمواطنين فور إنقاذهم، لافتًا إلى أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الجونة الخاص، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث حرص على زيارتهم في المستشفى والاستماع إليهم، وشدد على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لهم، مشيرًا إلى أنه جرى نقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

ورافق المحافظ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ اللواء تامر سمير، ورئيس مدينة رأس غارب، اللواء ممدوح نديم، وعدد من المسؤولين.

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