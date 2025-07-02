وفاة المطرب أحمد عامر ورضا البحراوي ينعاه بكلمات مؤثرة

أعلن المطرب رضا البحراوي وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر.

وقال “البحراوي” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى منها "ما بقتش مستغرب" و"الكل خاب" و"صحبة بمليون وش" وغيرها.

كما كان أحمد عامر من الأصوات الصاعدة في ساحة المهرجانات، وحقق نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة بأغانٍ حققت ملايين المشاهدات على المنصات المختلفة.

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