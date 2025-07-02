ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة في قطاع غزة مدتها 60 يومًا.

وأضاف ترامب في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "ممثلون عني عقدوا اجتماعًا طويلًا وبنَّاءً مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".

وأوضح أن إسرائيل: "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

وتابع: "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".

واختتم قائلًا: " آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "خلال الأسبوع المقبل".

وفي حديث مع الصحفيين قبل توجهه إلى فلوريدا حيث سيزور مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن في 7 يوليو، حيث قال "نأمل في التوصل إلى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل".

وحسبما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الإثنين، فإن الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة اقتربت من نهايتها.

وحذَّر مسؤولون كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، من أن وقف عملية "عربات جدعون" وهي الحملة البرية التي قال نتنياهو إن هدفها السيطرة على غزة بالكامل، سيُنهي الإنجازات في الحرب ضد حماس.

ونقلت القناة 13 عن ضباط كبار في جيش الاحتلال معارضتهم لإمكانية وقف عملية "عربات جدعون"، محذرين من أن وقف القتال في غزة سيعيق التقدم الملحوظ في تفكيك البنية التحتية لحماس.

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