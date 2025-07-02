البنتاجون يوقف تسليم صواريخ دفاع جوي وذخائر دقيقة لأوكرانيا وروسيا تعلق

قال مسؤولون إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى أوكرانيا وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.

وكانت هذه الذخائر قد تعهدت واشنطن بإرسالها إلى كييف لاستخدامها خلال حربها المستمرة مع موسكو في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لكن التوقف المؤقت يعكس مجموعة جديدة من الأولويات في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، في بيان: "تم اتخاذ هذا القرار لوضع مصالح أمريكا أولا بعد مراجعة وزارة الدفاع (البنتاجون) للدعم والمساعدة العسكرية التي تقدمها بلادنا لدول أخرى في جميع أنحاء العالم... لا تزال قوة القوات المسلحة الأمريكية غير مشكوك فيها، فقط اسألوا إيران".

وخلصت مراجعة البنتاجون إلى أن المخزونات منخفضة للغاية من بعض المواد التي تم التعهد بها سابقا، لذلك لن يتم إرسال شحنات معلقة من بعض المواد، وفقا لمسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لتقديم معلومات لم يتم الإعلان عنها بعد.

وقدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن أسلحة ومساعدات عسكرية تزيد قيمتها عن 66 مليار دولار منذ بدء الحرب ضد روسيا في فبراير 2022.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نقلت الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن "البنتاجون" أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وذخائر دقيقة أخرى إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض حاد في المخزون الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة اتخذت في أوائل يونيو قرارًا بحجب بعض المساعدات التي وعدت إدارة بايدن أوكرانيا بها، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ سوى الآن.

ومن جانبه علق المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، على تعليق الولايات المتحدة توريدات الذخيرة إلى أوكرانيا.

وكتب دميترييف في منشور على "تلجرام"، أن "مثل هذه الخطوة تثير التساؤلات بشأن القدرات الحقيقية للغرب على مواصلة دعم أوكرانيا وبشأن أولويات السياسات الدفاعية الأمريكية ذاتها".



وأشار إلى أن البنتاجون والبيت الأبيض لم يردا على الاستفسارات بشأن السياسة الجديدة، ما قد يكون دليلا على أن الوضع حساس بالنسبة لهما.

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